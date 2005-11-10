Milan pronto a pagare la clausola all'Eintracht per Krösche. Sarà operativo dal 1° gennaio

Il Milan come noto è pronto ad andare al più presto all'affondo su Markus Krösche e a consegnare al dirigente tedesco le chiavi dell'area mercato rossonera. L'attuale esponente dell'Eintracht Francoforte si appresta a fare il suo ingresso nel Diavolo con il ruolo di Head of Football e a testimonianza del credito di cui gode agli occhi di Cardinale e in generale del mondo rossonero, c'è l'investimento che sarà fatto.

Clausola da 3,5 milioni di euro

Sì, perché per strappare Krosche da Francoforte e portarlo a Milano, la società rossonera eserciterà il versamento della clausola di risoluzione automatica, che permetterà al dirigente di liberarsi dall'Eintracht e poter firmare così il nuovo contratto con i rossoneri. I quali verseranno 3,5 milioni di euro nelle casse del club di Bundesliga, per rilevare Krosche.

Sarà in carica dal 1° gennaio

La prossima finestra invernale di calciomercato sarà poi il primo terreno di caccia di Krosche, che sarà operativo in sede già a partire dal 1° gennaio 2027.