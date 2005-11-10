Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio

“L’Inter conosce Rotterdam, ha già vinto qui il 5 marzo 2025 con Simone Inzaghi in panchina. Anche se era un Feyenoord completamente diverso, di cui sono rimasti solo pochi giocatori”. Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio”, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com. “È una squadra con tanti talenti, ovviamente c’è Read, che è stato cercato più dalla Roma che dall’Inter durante il mercato estivo. Poi c’è Gjivai Zechiël, che abbiamo visto segnare contro il Como e sta letteralmente esplodendo: se ne parla come del prossimo talento olandese da valorizzare. In estate era stato cercato dal Lille e ora è inseguito dalle big di Premier League, e magari speriamo possa arrivare anche in Italia”.

Dalla Champions League, il discorso si sposta poi al futuro di Federico Dimarco, il cui contratto, come vi abbiamo raccontato a settembre, è stato rinnovato fino al 2028 dall’Inter, che ha esercitato la clausola di rinnovo automatico per una stagione: “La volontà, sia di Dimarco sia dell’Inter, è quella di continuare insieme il più a lungo possibile. Dimarco non è più in scadenza, ma c’è già un appuntamento previsto con i suoi nuovi agenti per fare un ragionamento più ampio, cercare di allungare ancora di più e adeguare lo stipendio.

Quindi l’idea è stipulare un contratto con una scadenza che non dico sia eterna, ma che abbia un presupposto: Dimarco vuole continuare con l’Inter e l’Inter vuole continuare con Dimarco. Non c’è una trattativa in salita né distanza, perché non è mai iniziata: è vero che i suoi agenti si sono presentati a Baccin, appena incaricato di essere il nuovo direttore sportivo, ma in quell’occasione a Madrid non si è mai entrati nel dettaglio delle cifre, cosa che invece succederà sicuramente nel prossimo incontro”.

Poi ci sono altri due temi: "Calhanoglu vuole rimanere all'Inter come Dimarco, quindi ha dato ai suoi agenti questo tipo di input. È chiaro che vuole essere trattato da giocatore importante, con un contratto di due anni e questa è la base su cui ragionare. Poi c'è Marcus Thuram: pensa a trascinare la squadra sul campo, e vuole rimanere all'Inter, come anche Carlos Augusto che è un altro rinnovo che sta procedendo benissimo".

Ascolta la puntata integrale di “Caffè Di Marzio”, il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!