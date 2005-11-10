Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia

Fra meno di un’ora l’Italia conoscerà le avversarie nella prossima edizione di Women’s Nations League che prenderà il via a fine febbraio del prossimo anno. La squadra di Andrea Soncin, che nella scorsa edizione hanno sfiorato la qualificazione alla final four, sono inserite in seconda fascia e dunque eviteranno avversarie di spessore come Inghilterra, Norvegia e Paesi Bassi, ma le insidie comunque non mancheranno.

Il migliore e il peggiore sorteggio

Nella migliore delle ipotesi, ovviamente considerando le forze sulla carta, l’Italia potrebbe essere inserita in un raggruppamento con Danimarca (prima fascia), Austria (terza fascia) e Galles (quarta fascia). Un girone in cui le Azzurre potrebbero ambire anche al primo posto e a una final four che sarebbe storica. Al contrario la peggiore ipotesi possibile potrebbe vedere l’Italia inserita in un Girone contro Spagna (prima fascia), Svezia (terza fascia) e Svizzera (quarta fascia) dove la competizione sarebbe molto più alta e le differenze – iberiche a parte – più livellate.

IL REGOLAMENTO DELLA LEGA A

Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate rimarranno in Lega A per le qualificazioni alla quindicesima edizione del torneo continentale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B.

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A - che come la Lega B sarà composta da 16 squadre, mentre la Lega C da 22 (una in più rispetto al passato per l’ingresso di San Marino) - si qualificheranno per le semifinali, che come la finalissima e la finale per il terzo posto saranno organizzate con gare d'andata e ritorno.

LEGA A

Prima fascia: Spagna (detentrice del titolo), Germania, Danimarca, Francia

Seconda fascia: Inghilterra, Norvegia, Paesi Bassi, ITALIA

Terza fascia: Irlanda, Svezia, Islanda, Austria

Quarta fascia: Svizzera, Portogallo, Scozia, Galles

IL CALENDARIO

Fase a gironi

Giornate 1 e 2: tra il 23 febbraio e il 6 marzo 2027

Giornate 3 e 4: tra il 13 e il 24 aprile 2027

Giornate 5 e 6: tra il 7 e il 15 giugno 2027

Finals

Semifinali (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027

Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): tra il 23 novembre e il 4 dicembre 2027

Spareggi promozione/retrocessione

Partite (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027