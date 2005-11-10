C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?

Una delle grandi rivelazioni di questo campionato è senza dubbio Gustavo Varela del Monza. L'attaccante portoghese preso dal Benfica B è il capocannoniere del campionato: 9 reti in 10 partite, 9 giocate, ma soprattutto tanto apporto a livello di gioco e di concretezza alle speranze salvezza della formazione di Ivan Juric. C'è la fila per lui a gennaio, parliamo di tutte le squadre interessate e ci sono anche due big italiane.

Riuscirà il Monza a dire di no alle offerte in inverno? Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Numeri impressionanti per il capocannoniere del campionato

È diventato inaspettatamente uno degli uomini copertina della Serie A, il volto nuovo del campionato capace di diventarne il capocannoniere solitario dopo dieci giornate. Gustavo Varela sta provando a trascinare il Monza verso la salvezza a suon di numeri sempre più impressionanti: con il gol del Dall'Ara sono 9 le reti messe a segno nelle 9 partite disputate (ha saltato solo la gara con il Parma), con una media di un gol ogni 84 minuti; a impreziosire il dato ci sono anche i 2 centri in Coppa Italia per un totale di 11 reti stagionali. Un rendimento a dir poco straordinario per chi, partito nel Benfica B e dal prestito al Gil Vicente - dove l'anno scorso aveva siglato 6 reti pur collezionando appena 15 presenze da titolare su 32 incontri giocati -, è esploso alla corte di Juric in Brianza.