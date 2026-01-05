TMW
Parma oggi in campo. Nell'allenamento odierno assente Benedyczak: ecco perché
Messo alle spalle il pareggio nel match di sabato pomeriggio contro il Sassuolo, il Parma è tornato oggi in campo per una seduta di allenamenti agli ordini di mister Cuesta. Tutti presenti tra i disponibili, ad accezione di Adrian Benedyczak: l'attaccante, apprendiamo, era infatti assente a causa di problemi influenzali.
