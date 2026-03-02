Udinese, Davis: "Vorrei arrivare in doppia cifra, ma quel che conta è il risultato di squadra"
Keinan Davis, acclamato dai tifosi dell'Udinese con un coro al momento della sostituzione, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “Quando sono stato infortunato ho sofferto perché volevo dare un contributo importante alla squadra con i miei gol. Oggi era importante tornare alla vittoria dopo tre sconfitte di fila e tutta la squadra ha fatto un’ottima partita. Mi piacerebbe raggiungere la doppia cifra, da tanto tempo non ci riesco in carriera. Ma quel che conta è che l’Udinese, fino alla fine della stagione, vinca il maggior numero possibile di partite”.
