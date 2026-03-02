Fiorentina, Vanoli: "I calciatori facciano esame di coscienza. Zero tiri in porta, che rabbia"

“L’Udinese è una squadra molto fisica e arrivare sempre in ritardo sulle seconde palle ha agevolato il loro gioco. Sembrava la prosecuzione della partita di coppa. E’ necessario che i calciatori si facciano un bell’esame di coscienza. Ci vuole tanto per costruire qualcosa e basta un attimo per distruggere tutto. Il campionato si sta accorciando, stanno arrivando le partite che contano e la testa farà la differenza. Non andavamo mai in profondità, la circolazione di palla era lenta e questo non va bene. Ritorno alla difesa a tre? Le assenze hanno pesato, ricordiamoci che eravamo reduci da 120 minuti molto dispendiosi e volevo maggiore solidità e capacità di chiudere le linee di passaggio all’avversario. Le statistiche dicono che non abbiamo mai calciato in porta, è mancata incisività e abbiamo sofferto sulle palle inattive peccando di attenzione.

Senza determinazione non si va da nessuna parte, sotto questo punto di vista non siamo cresciuti perché deve aumentare la voglia di non subire gol. Rugani? Sotto l’aspetto fisico sapevo che non avrebbe potuto reggere i 90 minuti, è stato bravo ad arrivare in fondo. Rientrava dopo una lunga inattività, ma se non gioca non trova la condizione. Sono convinto sia stato un innesto importante, è un ragazzo che darà un grosso contributo nelle prossime settimane. Kean? Ha un fastidio alla tibia che si trascina ormai da diverso tempo, anche nella rifinitura non stava benissimo e lo abbiamo gestito. E’ stato lui a chiedere il cambio perché avvertiva fastidio e non volevamo correre rischi”. Questa l'analisi di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di DAZN.