Disastro difensivo Fiorentina: in 27 partite già un gol subito in più rispetto all'intera Serie A 24/25

La Fiorentina fatica tremendamente a trovare una reale stabilità in questa stagione cominciata male e proseguita comunque sempre con grande fatica. Il 3-0 rimediato dai toscani sul campo dell'Udinese in tal senso non restituisce alcuna rassicurazione a quei tifosi gigliati che temono a proposito delle reali chances di salvezza, nonostante una rosa costruita per altre finalità.

A spiegare quanto lontana sia questa Fiorentina rispetto a quella attesa o immaginata dai più, viene anche in soccorso un dato. Quello che riguarda la difesa, un reparto non troppo mutato rispetto alla stagione scorsa, ma che sta vivendo un rendimento in senso opposto. E non è una questione che riguarda solamente i singoli, ma l'intero modo di difendere della squadra.

La Fiorentina 'vanta' infatti la quarta peggior difesa della Serie A, avendo subito ben 42 gol nelle prime 27 giornate. A undici partite dalla fine dei giochi, i viola di Pioli prima e Vanoli poi hanno già subito una rete in più rispetto a quelle subite nell'intero scorso campionato con Palladino (41). Per un reparto che peraltro, a livello di uomini, non ha subito rivoluzioni o scossoni, come per esempio il centrocampo.

Nella massima serie, solamente Torino, Pisa ed Hellas Verona (queste due, non a caso, sono appaiate in fondo alla classifica) hanno incassato più reti. Senz'altro è già chiara una priorità da qui alla fine, ma basterà conoscere il problema per risolverlo?