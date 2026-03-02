La prima è un disastro: Rugani e l'esordio che la Fiorentina (e Vanoli) non si immaginavano

Brutta serata per la Fiorentina, che perde la seconda partita di fila in quattro giorni. E se la sconfitta di Conference League contro lo Jagiellonia si era rivelata ininfluente e non aveva inciso sul passaggio del turno agli ottavi, ben diversa suona la musica che viene fuori dal pesante 3-0 rimediato a Udine.

Udinese-Fiorentina tra l'altro era la partita dell'esordio con i colori viola addosso di Daniele Rugani. E la prima è stata tutt'altra che buona, per il difensore arrivato a Firenze dalla Juventus, in prestito con obbligo di riscatto alla salvezza. Per essere davvero un punto di riferimento della retroguardia toscana in questo complicato finale di stagione (e solo per quanto riguarda la Serie A, essendo stato tenuto fuori dalla lista UEFA) che attende la squadra di Vanoli. Il quale peraltro aveva provato a cucire una veste tattica ideale per permetterne il rientro, riproponendo una linea arretrata a tre. Non ha funzionato.

La prestazione di Rugani al Bluenergy Stadium è da peggiore in campo. Il difensore, infatti, si è reso protagonista in negativo su tutte e tre le reti dell'Udinese. E il voto nelle pagelle di TMW di Udinese-Fiorentina è un desolante 4. Con il seguente giudizio: "Esordio da dimenticare con la Fiorentina. Netto il ritardo in marcatura su Kabasele, frana su Davis ed è rigore e 2-0. Conclude il disastro facendosi superare da Buksa sul tre".