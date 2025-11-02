Parma, Pellegrino: "Giocare davanti ai nostri tifosi è un plus, bello ritrovare Castro"
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby emiliano col Bologna: "Giocare davanti ai nostri tifosi è un plus per noi, bisogna vincere. Ho giocato con Castro nel Velez, è bello ritrovarlo: sono contento per tutti e due".
