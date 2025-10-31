Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pellegrino: "Crespo il più forte a Parma, alla Juve il mio gol più bello. Perché El Burro? Non si può dire"

Pellegrino: "Crespo il più forte a Parma, alla Juve il mio gol più bello. Perché El Burro? Non si può dire"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:08Serie A
Giacomo Iacobellis

L’attaccante del Parma, Mateo Pellegrino, si è raccontato in una lunga intervista alla pagina social Chiamarsi Bomber. Nell’intervento ha toccato tanti temi, dai grandi argentini del passato fino al suo inusuale soprannome, passando per abitudini e obiettivi. Queste le sue principali dichiarazioni.

Parma ha ospitato tanti grandi argentini in passato: da Veron a Ortega, passando per Crespo. Quanto ha inciso questo aspetto nella tua scelta?
"Ha inciso abbastanza perché sapevo che gli argentini hanno fatto molto bene qua e che ai tifosi piacciono molto i giocatori del mio Paese. Diciamo che è stato un plus per la mia scelta. L’attaccante più forte della storia del Parma? Hernan Crespo".

Domanda un po' più personale: è vero che fai tanta meditazione?
"Sì, è vero, tutti i giorni. Mi piace perché so e sento che mi fa bene, lo faccio per quello. La raccomando a tutti, se hanno la possibilità di farla, è bellissimo".

Qual è la cosa che ami di più di vivere a Parma?
"Sicuramente il cibo (ride ndr), poi le persone che ho conosciuto da quando sono arrivato qua, persone bellissime. Sono molto contento di questo".

In questa stagione sei partito forte segnando già 5 gol tra campionato e Coppa Italia. Che obiettivo ti sei dato?
"Voglio fare il meglio possibile e fare più gol possibili. Non ho un numero in testa ma voglio fare più gol e fare in modo che la squadra vinca più partite".

Il gol più bello che hai realizzato?
"Quello alla Juve nella scorsa stagione. Forse non è il più bello ma è il più importante".

Perché sei soprannominato El Burro?
"Non posso dirlo (ride, ndr)".

Articoli correlati
Pellegrino: "La fiducia di Chivu è stata molto importante. Cuesta? Sempre vicino... Pellegrino: "La fiducia di Chivu è stata molto importante. Cuesta? Sempre vicino ai giocatori"
Mateo Pellegrino, il miglior acquisto del Parma nel 2025. Per 2 milioni più il 50%... Mateo Pellegrino, il miglior acquisto del Parma nel 2025. Per 2 milioni più il 50%
Il Parma si gode Pellegrino: bomber zen già seguito da alcune big e da Scaloni Il Parma si gode Pellegrino: bomber zen già seguito da alcune big e da Scaloni
Altre notizie Serie A
Fiorentina, dopo Mandragora anche Dodo va verso il rinnovo: previsto summit con l'agente... TMWFiorentina, dopo Mandragora anche Dodo va verso il rinnovo: previsto summit con l'agente
Pellegrino: "La fiducia di Chivu è stata molto importante. Cuesta? Sempre vicino... Pellegrino: "La fiducia di Chivu è stata molto importante. Cuesta? Sempre vicino ai giocatori"
La storia del tatuaggio di Spalletti raccontata da chi l'ha fatto: "Lo voleva uguale... TMWLa storia del tatuaggio di Spalletti raccontata da chi l'ha fatto: "Lo voleva uguale a Di Lorenzo"
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 9 giornate: Fabregas mette la freccia... Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 9 giornate: Fabregas mette la freccia
Florenzi: "Non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina, mi dispiace molto per... Florenzi: "Non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina, mi dispiace molto per mister Pioli"
Stramaccioni gioca Napoli-Como: "Fabregas sottovalutato, è una sorta di scontro diretto"... Stramaccioni gioca Napoli-Como: "Fabregas sottovalutato, è una sorta di scontro diretto"
Serie A, la Flop 20 dopo 9 giornate: David è l'immagine del mercato della Juve Serie A, la Flop 20 dopo 9 giornate: David è l'immagine del mercato della Juve
D'Ambrosio ripercorre la sua carriera: "La Fiorentina fece un'eccezione per tesserarmi"... D'Ambrosio ripercorre la sua carriera: "La Fiorentina fece un'eccezione per tesserarmi"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
3 Juventus, Spalletti: "Spero di poter rientrare nella lotta Scudetto"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-4-1-2
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.1 La Juve di Spalletti parte senza Yildiz: il turco e Kelly out con la Cremonese. I convocati
Immagine top news n.2 Il tatuatore di Spalletti: "Non mi sento tradito, ma spero che la sua Juve perda. Forza Napoli!"
Immagine top news n.3 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"
Immagine top news n.5 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine top news n.6 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.7 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.2 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.4 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, dopo Mandragora anche Dodo va verso il rinnovo: previsto summit con l'agente
Immagine news Serie A n.2 Pellegrino: "La fiducia di Chivu è stata molto importante. Cuesta? Sempre vicino ai giocatori"
Immagine news Serie A n.3 La storia del tatuaggio di Spalletti raccontata da chi l'ha fatto: "Lo voleva uguale a Di Lorenzo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 9 giornate: Fabregas mette la freccia
Immagine news Serie A n.5 Florenzi: "Non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina, mi dispiace molto per mister Pioli"
Immagine news Serie A n.6 Stramaccioni gioca Napoli-Como: "Fabregas sottovalutato, è una sorta di scontro diretto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Kofler: "Felice sia rimasto Castori. Dobbiamo fare punti ogni settimana"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Frosinone, i convocati di Calabro: torna a disposizione Parlanti
Immagine news Serie B n.3 Venezia, ritoccato l'accordo con Kike Perez. Al giocatore aumentato l'ingaggio
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Reggiana, i convocati di Biancolino: tornano Rigione e Palmiero. Out Panico
Immagine news Serie B n.5 Bari, a metà dicembre sarà pronta la nuova convenzione per l'utilizzo del San Nicola
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Kerrigan torna a lavorare in gruppo: ma fino a gennaio non potrà scendere in campo
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, innesto in arrivo dagli svincolati: accordo con l'ex Benevento Improta
Immagine news Serie C n.3 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Serie C n.4 Colpo di scena in casa Triestina: il presidente Zelenovic si dimette. Un duo al suo posto
Immagine news Serie C n.5 Campari pronto a entrare nel mondo del calcio: ci sarebbe un contatto con il Rimini
Immagine news Serie C n.6 Grande colpo della Vis Pesaro per il centrocampo: tesserato l'ex Monza Machin
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…