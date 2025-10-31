Pellegrino: "Crespo il più forte a Parma, alla Juve il mio gol più bello. Perché El Burro? Non si può dire"

L’attaccante del Parma, Mateo Pellegrino, si è raccontato in una lunga intervista alla pagina social Chiamarsi Bomber. Nell’intervento ha toccato tanti temi, dai grandi argentini del passato fino al suo inusuale soprannome, passando per abitudini e obiettivi. Queste le sue principali dichiarazioni.

Parma ha ospitato tanti grandi argentini in passato: da Veron a Ortega, passando per Crespo. Quanto ha inciso questo aspetto nella tua scelta?

"Ha inciso abbastanza perché sapevo che gli argentini hanno fatto molto bene qua e che ai tifosi piacciono molto i giocatori del mio Paese. Diciamo che è stato un plus per la mia scelta. L’attaccante più forte della storia del Parma? Hernan Crespo".

Domanda un po' più personale: è vero che fai tanta meditazione?

"Sì, è vero, tutti i giorni. Mi piace perché so e sento che mi fa bene, lo faccio per quello. La raccomando a tutti, se hanno la possibilità di farla, è bellissimo".

Qual è la cosa che ami di più di vivere a Parma?

"Sicuramente il cibo (ride ndr), poi le persone che ho conosciuto da quando sono arrivato qua, persone bellissime. Sono molto contento di questo".

In questa stagione sei partito forte segnando già 5 gol tra campionato e Coppa Italia. Che obiettivo ti sei dato?

"Voglio fare il meglio possibile e fare più gol possibili. Non ho un numero in testa ma voglio fare più gol e fare in modo che la squadra vinca più partite".

Il gol più bello che hai realizzato?

"Quello alla Juve nella scorsa stagione. Forse non è il più bello ma è il più importante".

Perché sei soprannominato El Burro?

"Non posso dirlo (ride, ndr)".