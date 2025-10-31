Pellegrino: "La fiducia di Chivu è stata molto importante. Cuesta? Sempre vicino ai giocatori"

L’attaccante del Parma, Mateo Pellegrino, si è raccontato in una lunga intervista alla pagina social Chiamarsi Bomber. Nell’intervento ha toccato tanti temi, tra i quali anche la partenza dei gialloblù e il lavoro di mister Cuesta. Di seguito le sue dichiarazioni:

Qual è l'obiettivo del Parma in questa stagione e a lungo termine?

"Per prima cosa dare il meglio ogni partita, perché la cosa più importante è focalizzarsi sulla partita che viene".

Mister Cuesta ha puntato forte su di te schierandoti titolare in tutte le partite. Qual è il tuo rapporto con lui e cosa ti dice più spesso?

"È un mister giovane che come noi ha tanta voglia di lavorare ed è sempre vicino a noi giocatori, così possiamo imparare meglio. Non c'è una sola cosa che mi ha detto, me ne dice tante... Io lo ringrazio per la fiducia".

Il tuo inizio in Serie A è stato un po' in sordina, ma poi contro il Torino ti sei sbloccato. Quant'è stato importante avere la fiducia di Chivu?

"Avere la fiducia del mister in quel momento è stato molto importante, ho cominciato a giocare da titolare con lui, il mio esordio l'ho fatto con lui... È stata la mia prima esperienza in Serie A, è stato bellissimo e lo ringrazio molto per questo".

Il Parma ha la squadra più giovane della Serie A e la terza più giovane nei top 5 campionati europei. Quali sono i pro e i contro di giocare in una squadra così giovane?

"Tra i pro sicuramente c'è che siamo una squadra che ha una grandissima voglia di imparare e vogliamo migliorare ogni giorno, veniamo al campo con tanta voglia. Il contro è che magari a volte manca un po' di esperienza e dovremmo capire meglio i momenti della partita".