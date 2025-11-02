Pellegrino: "Bologna forte, ma anche noi". Poi ricorda quando giocava con Castro al Velez

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha presentato a Sky Sport il derby in programma alle ore 18 contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra è in crescita, vogliamo vincere. Sarà difficile, perché il Bologna ha una squadra forte, ma siamo forti anche noi".

Sul suo ex compagno Castro: "Abbiamo giocato insieme da bambini al Velez, è bello essere arrivati entrambi qui in Serie A. Sono contento per lui e anche per me".

Le formazioni di Parma-Bologna

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Keita, Ordonez; Benedyczak, Pellegrino.

Allenatore: Carlos Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.