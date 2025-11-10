Parma, Suzuki verrà operato giovedì in Giappone. Già ripresi gli allenamenti

Il portiere del Parma Zion Suzuki verrà probabilmente operato giovedì per la frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide rimediata sabato al Tardini contro il Milan. L’operazione dovrebbe avvenire in Giappone, con l’estremo difensore crociato che sembra destinato a saltare diversi incontri, ma qualsiasi tabella di marcia per il suo rientro sarà stilata solo una volta terminato l’intervento chirurgico in terra nipponica. Il portiere crociato sarà accompagnato dal Dottor Giulio Pasta, medico ufficiale della società ducale.

Intanto il resto della squadra si è ritrovata oggi a Collecchio per riprendere gli allenamenti in vista prima dell’amichevole di venerdì contro il Mantova e poi soprattutto per la ripresa del campionato contro l’Hellas Verona dopo la sosta. Mister Cuesta e il suo staff sperano di recuperare qualche componente della rosa durante queste due settimane, visti che con gli ultimi infortuni di Circati, Estevez e ora anche di Suzuki, il numero dei calciatori a disposizione del tecnico spagnolo è ridotto all’osso.

I più vicini al rientro dovrebbero essere Ondrejka e Oristanio, con il primo pronto ad esordire in questa stagione dopo il grave infortunio di quest’estate e il secondo che spera di smaltire al più presto gli acciacchi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo.