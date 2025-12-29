Sassuolo, arriva un altro derby: per il Parma restano da valutare Romagna e Berardi

Dopo il pareggio maturato ieri al Dall’Ara di Bologna, il Sassuolo oggi è tornato al lavoro al Mapei Football Center. La squadra di Grosso ha iniziato a preparare il secondo derby di fila dopo quello coi felsinei: la prossima sfida di campionato è infatti contro il Parma in programma sabato 3 gennaio tra le mura amiche e sarà la prima gara del nuovo anno.

Come riferito dal sito ufficiale del club neroverde, chi è sceso in campo ieri ha svolto lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo, dopo una prima fase di riscaldamento ed esercitazioni tecniche ha svolto partitelle a campo ridotto. Da valutare le condizioni di Filippo Romagna, che dovrebbe ormai essere vicino al rientro. Da valutare le condizioni degli altri Yeferson Paz, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo e Domenico Berardi, oltre a Woyo Coulibaly impegnato in Coppa d'Africa. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio, fa sapere SassuoloNews.net.