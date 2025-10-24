Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"

Zion Suzuki, portiere del Parma, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nel corso della quale si è soffermato sulla sua carriera, raccontandosi a 360 gradi: "Io sono arrivato piccolissimo nell’Urawa Red Diamonds e ci sono rimasto undici anni. Lì ho imparato la tecnica, ho completato tutti i passaggi e ho esordito in prima squadra e in nazionale. Tutto quello che ho fatto ha funzionato, per questo non mi piace cambiare. Studio l’avversario e sono molto attento alle novità tecnologiche. Sono felice di questo mio momento".

Che tipo di portiere sei?

"Copro bene la porta e so giocare con i piedi".

Praticamente perfetto. Moderno.

"Lavoro ogni giorno per migliorare sotto tutti i punti di vista".

Su Donnarumma.

"Donnarumma sa fare bene tutto".

Due big europee ti seguono.

"Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo e sono molto concentrato su Parma e sul Mondiale".

Il tuo ex compagno Bonny sta facendo molto bene all’Inter.

"Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio".