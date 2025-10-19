Parma, Suzuki. "Punto che vale tanto. Rigore parato? Credo molto in me stesso"

Termina 0-0 a Marassi, tra Genoa e Parma. Partita complicatissima per i crociati, rimasti in dieci dopo 42 minuti per la doppia ammonizione a Ndiaye. Un punto arrivato grazie ad una prestazione di spessore di Suzuki, autore di diverse parate tra cui quella su rigore a Cornet nei minuti di recupero. La formazione di Cuesta sale a quota 6 punti, ma ancora a secco di gol in trasferta.

Nel post partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Zion Suzuki..

"Ero sicuro che anche con un uomo in meno avremmo fatto bene. E' un punto importante quello conquistato oggi. Credo molto in me stesso e ho parato il rigore".