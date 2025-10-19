Parma, Suzuki. "Punto che vale tanto. Rigore parato? Credo molto in me stesso"
TUTTO mercato WEB
Termina 0-0 a Marassi, tra Genoa e Parma. Partita complicatissima per i crociati, rimasti in dieci dopo 42 minuti per la doppia ammonizione a Ndiaye. Un punto arrivato grazie ad una prestazione di spessore di Suzuki, autore di diverse parate tra cui quella su rigore a Cornet nei minuti di recupero. La formazione di Cuesta sale a quota 6 punti, ma ancora a secco di gol in trasferta.
Nel post partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Zion Suzuki..
"Ero sicuro che anche con un uomo in meno avremmo fatto bene. E' un punto importante quello conquistato oggi. Credo molto in me stesso e ho parato il rigore".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile