TMW Radio Marocchino: "Juve, Yildiz prestigiatore. Perché non invertirlo con Conceicao?"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Domenico Marocchino. E ha parlato della Juventus vista in Coppa Italia: "Sono contento per Gatti, mi dispiace per l'infortunio ma dopo essere stato tenuto fuori da Spalletti l'avevo rivisto bene. Koopmeiners utilizzato in difesa è una grande rivalutazione di questo giocatore? Non mi piace comunque. Se metti lui o un altro, cosa cambia? Ritengo che Spalletti sia un buon allenatore. Descrivendo il potenziale di questa squadra, ho sempre detto che il centrocampo della Juve è il divano di casa mia. La zona permette in certi contesti di giocare oltre una certa età, io li vedevo molto fermi rispetto ad altri centrocampisti più dinamici di altre squadre.

Yildiz è un prestigiatore, ma ha anche dei movimenti particolari. Uno dei problemi del reparto d'attacco della Juve è che sostanzialmente Yildiz e Conceicao non devono mettersi a disposizione degli altri ma al contrario. Devono muoversi in funzione di quello che fanno loro. Io dico una cosa: perché ogni tanto non prova invertirli, con Conceicao a sinistra e Yildiz a destra? Così magari farebbero anche un cross in area. Gli infortuni? I preparatori atletici e l'area medica dovrebbero capire che cosa fare per ciò che non accada con una frequenza ormai matematica. Si devono trovare dei meccanismi affinchè i giocatori recuperino più in fretta".