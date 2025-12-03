Maignan uomo del momento in casa Milan, Allegri: "Sta facendo bene come tutti"

È sotto gli occhi di tutti come Maignan stia facendo la differenza al Milan, ma Massimiliano Allegri non vuole mettere ulteriore pressione al portiere francese, al centro anche di numerosi rumours legati al suo futuro: "Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti, ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto".

Vuole vincere la Coppa?

"La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".

Come sta Pulisic?

"Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo con il Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni".

È un'opportunità per vedere le qualità di Jashari?

"Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà un'opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica".

