Paura in volo per Osimhen e Lookman: atterraggio d’emergenza per la Nigeria

Per fortuna solo uno spavento. La nazionale della Nigeria, tuttavia, ha vissuto attimi di panico sull’aereo preso dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho, nelle qualificazioni per i Mondiali 2026: il velivolo ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza. Il motivo? L’aeroplano della compagnia ValueJet volava da Luanda (Angola) verso Uyo (Nigeria), ma nel corso del tragitto si è formata una crepa significativa sul parabrezza della cabina di pilotaggio, costringendo i piloti a tornare indietro e ad atterrare con urgenza a 25 minuti dal decollo.

Non ci sono stati feriti per l'incidente, ma l’arrivo della squadra a Uyo per affrontare il Benin martedì è stato ritardato, come indicato nel comunicato della Federazione Nigeriana di Calcio (NFF). Le Super Eagles sono rientrate in patria domenica mattina, senza feriti. Tra le stelle presenti nella rosa ovviamente l'ex Napoli Victor Osimhen, Ademola Lookman (Atalanta) e diversi giocatori della Premier League, come Iwobi.

L'annuncio ufficiale

"La Federazione Calcistica della Nigeria ha dichiarato che una crepa sul parabrezza dell’aereo charter della compagnia ValueJet, che stava trasportando la delegazione delle Super Eagles da Polokwane, in Sudafrica, a Uyo per la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA contro il Benin, ha causato un ritardo nell’arrivo dei giocatori e dello staff nella capitale dello Stato di Akwa Ibom.

Lo stesso aereo aveva trasportato alcuni membri della delegazione a Polokwane giovedì notte, arrivando nella città sudafricana venerdì mattina. Tuttavia, dopo una sosta di rifornimento di routine a Luanda, in Angola (dove l’aereo aveva fatto scalo anche giovedì notte, e dove si era fermato per il rifornimento sia all’andata che al ritorno da Bloemfontein, in Sudafrica, per la partita della 8ª giornata contro i Bafana Bafana lo scorso mese), l’aereo ha subito la rottura del parabrezza in volo subito dopo il decollo, e il pilota è riuscito a far rientrare l’aereo in sicurezza all’aeroporto di Luanda.

La compagnia ValueJet e le autorità competenti del Governo Federale della Nigeria, incluso l’Onorevole Ministro dell’Aviazione, l’Onorevole Ministro degli Affari Esteri e il Capo di Gabinetto del Presidente, stanno lavorando intensamente per ottenere i necessari permessi di sorvolo e atterraggio per un altro aereo, che da Lagos possa raggiungere Luanda, prelevare la delegazione e condurla a Uyo".