Pazzini: "Dzeko poteva andare a fare la doccia e fregarsene, invece si è esposto"

L'ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini, con 25 gol all'attivo in viola, ha analizzato a Radio Serie A il confronto tra Edin Dzeko e i tifosi viola, che ha avuto luogo al termine della partita con l'Atalanta: "Abbiamo visto Dzeko che si è esposto a Bergamo. L'attaccante bosniaco ha tantissima personalità, mi è piaciuto molto perché alla sua età, con la carriera che ha fatto, con quello che ha guadagnato e vinto poteva fregarsene. Quando un ragazzo così si espone è perché nelle vene ha il sangue. Lui vuole fare sempre qualcosa di livello.

Sta cercando di aiutare un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà, visto che ha vissuto certe situazione e decide di esporsi in prima persona. Nonostante non stia giocando molto. Avrebbe avuto tutto il diritto di dire: "Ragazzi sapete cosa? Io ho trentotto anni, pensateci voi, io vado a farmi la doccia". Invece questo qua è un sintomo di un calciatore che vuole cambiare le cose".