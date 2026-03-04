Pazzini: "Il 2-2 dell'Atalanta arrivato in questo modo è un vantaggio in vista del ritorno"

L'Atalanta riesce a rispondere due volte alla Lazio, non si arrende di fronte alla sconfitta e strappa un 2-2 dallo stadio Olimpico nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

Questa l'analisi dell'ex attaccante Gianpaolo Pazzini, che quando giocava ha indossato anche la maglia nerazzurra della Dea, presente negli studi di Sport Mediaset per commentare la sfida: "Era molto difficile per l'Atalanta, andando sotto due volte. Hanno avuto due fiammate, giocando una buona gara. Gli svantaggi gli hanno acceso la rabbia di non voler perdere e l'hanno ripresa. Il 2-2, arrivato in questo modo, è un vantaggio in vista del ritorno".