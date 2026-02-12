Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pazzini esalta Sarri: "La sua Lazio dimostra anima anche nelle difficoltà"

Pazzini esalta Sarri: "La sua Lazio dimostra anima anche nelle difficoltà"TUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 00:08Serie A
Simone Bernabei

Ai microfoni di SportMediaset, l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato del successo della Lazio sul Bologna nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, gara che ha regalato ai biancocelesti l'accesso alle semifinali della competizione.

"Questa Lazio nelle difficoltà che ha avuto ha dimostrato di avere anima. Andare sotto e restare compatti e in partita non era semplice, poi i rigori gli hanno sorriso ma in generale la Lazio di Sarri dimostra anima e carattere e lo sta facendo vedere a più riprese", le parole di Pazzini.

Da ex attaccante, come valuta la prestazione di Castro?
"Una buona partita, è tornato al gol ed è stato bravo ad attaccare il primo palo. Poi la partita non era molto per gli attaccanti, mala sua prestazione è stata comunque positiva, è uno che lascia sempre tutto sul campo".

Articoli correlati
Pazzini pazzo di Hojlund: "Adesso, grazie a Conte, è il nove più forte che c'è in... Pazzini pazzo di Hojlund: "Adesso, grazie a Conte, è il nove più forte che c'è in Serie A"
Pazzini: "Neres eccezionale. E che bravo Hojlund: grazie a Conte non sbaglia più... Pazzini: "Neres eccezionale. E che bravo Hojlund: grazie a Conte non sbaglia più un movimento"
Pazzini: "Curioso di vedere se vincerà la consapevolezza del Napoli o l'entusiasmo... Pazzini: "Curioso di vedere se vincerà la consapevolezza del Napoli o l'entusiasmo del Bologna"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio
Aldo Serena: "David deve emulare Inzaghi. La Juventus provi a rinnovare con Vlahovic"... Aldo Serena: "David deve emulare Inzaghi. La Juventus provi a rinnovare con Vlahovic"
Arizala e Mlacic all'Udinese, Nani: "Sì, c'erano le big. Ma noi possiamo aspettarli"... Arizala e Mlacic all'Udinese, Nani: "Sì, c'erano le big. Ma noi possiamo aspettarli"
Lazio, Cataldi: "La fine del mercato ci ha dato più serenità. Non mi vedo come mezzala"... Live TMWLazio, Cataldi: "La fine del mercato ci ha dato più serenità. Non mi vedo come mezzala"
Marino sulla stagione del Napoli: "Mai visto nulla così in 30 anni. Impossibile dare... Marino sulla stagione del Napoli: "Mai visto nulla così in 30 anni. Impossibile dare un giudizio"
Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora
Pazzini esalta Sarri: "La sua Lazio dimostra anima anche nelle difficoltà" Pazzini esalta Sarri: "La sua Lazio dimostra anima anche nelle difficoltà"
Bologna, Castro: "Uscire così fa male. Se avessimo vinto sarebbe stata la svolta"... Live TMWBologna, Castro: "Uscire così fa male. Se avessimo vinto sarebbe stata la svolta"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora
2 Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"
3 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
4 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
5 Bologna, Castro: "Uscire così fa male. Se avessimo vinto sarebbe stata la svolta"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali
Immagine top news n.1 Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?
Immagine top news n.2 Inter e Juventus si avvicinano al derby d'Italia con due recuperi importantissimi
Immagine top news n.3 Nemmeno la comfort zone rianima il Bologna: Italiano fuori ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni
Immagine top news n.4 Coppa Italia, il tabellone e tutte le indicazioni in vista delle semifinali
Immagine top news n.5 Orsolini tradisce su rigore: Bologna out, la Lazio raggiunge la semifinale di Coppa Italia
Immagine top news n.6 Udinese, Nani: "Davis fortissimo, stupito dalle poche richieste per lui. E' il nostro futuro"
Immagine top news n.7 Parma, Pellegrino ha rinnovato il contratto. Il centravanti ha firmato fino al 2030
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Aldo Serena: "David deve emulare Inzaghi. La Juventus provi a rinnovare con Vlahovic"
Immagine news Serie A n.3 Arizala e Mlacic all'Udinese, Nani: "Sì, c'erano le big. Ma noi possiamo aspettarli"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Cataldi: "La fine del mercato ci ha dato più serenità. Non mi vedo come mezzala"
Immagine news Serie A n.5 Marino sulla stagione del Napoli: "Mai visto nulla così in 30 anni. Impossibile dare un giudizio"
Immagine news Serie A n.6 Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Alvini: "Reazione da grande squadra, bello avere tanti tifosi al seguito"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi amaro: "Oggi non salvo nessuno, me in primis. Così non si va lontano"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Quando crei così tanto devi vincere, serve cattiveria agonistica"
Immagine news Serie B n.4 Il Bari non va oltre il pari con lo Spezia. Longo: "Serve un pizzico di spregiudicatezza in più"
Immagine news Serie B n.5 L'Avellino cade contro il Frosinone. Ma dal club irpino non ci saranno dichiarazioni post gara
Immagine news Serie B n.6 Avellino, a rischio la panchina di Biancolino: il tecnico si gioca tutto contro il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza a +16 sul secondo posto. Gallo: "La vittoria sulla Pro Vercelli è un segnale forte"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Marino: "Col Renate nessun problema di atteggiamento. Ma di episodi"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45', solo Lecco e Union Brescia sbloccano i rispettivi match
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…