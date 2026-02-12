Pazzini esalta Sarri: "La sua Lazio dimostra anima anche nelle difficoltà"

Ai microfoni di SportMediaset, l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato del successo della Lazio sul Bologna nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, gara che ha regalato ai biancocelesti l'accesso alle semifinali della competizione.

"Questa Lazio nelle difficoltà che ha avuto ha dimostrato di avere anima. Andare sotto e restare compatti e in partita non era semplice, poi i rigori gli hanno sorriso ma in generale la Lazio di Sarri dimostra anima e carattere e lo sta facendo vedere a più riprese", le parole di Pazzini.

Da ex attaccante, come valuta la prestazione di Castro?

"Una buona partita, è tornato al gol ed è stato bravo ad attaccare il primo palo. Poi la partita non era molto per gli attaccanti, mala sua prestazione è stata comunque positiva, è uno che lascia sempre tutto sul campo".