Pazzini pazzo di Hojlund: "Adesso, grazie a Conte, è il nove più forte che c'è in Serie A"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante, ha parlato di Rasmus Hojlund nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Al momento Hojlund, con Conte, è l'attaccante più forte della Serie A insieme a Lautaro. Da quand'è arrivato ha fatto una trasformazione incredibile. E' sempre stato un bel giocatore, ma con molto istinto, molta potenza, era un cavallo pazzo. Conte l'ha preso, l'ha educato e l'ha cresciuto.

Ora è un attaccante pazzesco perché gioca per la squadra, non sbaglia un movimento, non si fa mai anticipare, va corto, va lungo, è cattivo sotto porta. Adesso determina per tutta la partita e te lo ritrovi anche in fase difensiva".

Lo stesso Hojlund qualche giorno fa ha condiviso un post su Instagram che ha subito fatto il giro del web: "Questo è il risultato della mia grande decisione“ la frase che ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media. Il post, accompagnato da una foto dell’attaccante visibilmente soddisfatto con la Supercoppa Italiana in mano, fa intendere che la decisione di lasciare Manchester per sposare la causa del Napoli si è rivelata incredibilmente giusta.