Pazzini: "Neres eccezionale. E che bravo Hojlund: grazie a Conte non sbaglia più un movimento"

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato a SportMediaset del successo del Napoli per 2-0 contro il Bologna che ha regalato agli azzurri la Supercoppa Italiana, con doppietta di David Neres:

"Grandissima prestazione e grandissimo gol di Neres, il primo soprattutto è stato eccezionale. E' un giocatore che ha avuto il cambio di ritmo quest'anno, per incisività e pericolosità lui e Hojlund hanno fatto una grandissima partita".

Da ex centravanti, come legge la crescita di Hojlund?

"Nella crescita di Hojlund c'è tantissimo di Conte e del suo lavoro, è sempre stato forte fisicamente ma ora non sbaglia un movimento, non sbaglia più un tempo di gioco".