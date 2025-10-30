Lazio, Pedro ammette: "Sarri mi ha messo tra le linee, oggi non era facile giocare lì"

L'attaccante della Lazio Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Pisa pareggiata per 0-0 e valevole per la 9^ giornata di Serie A.

Vi è mancata qualità nel secondo tempo?

"Era difficile giocare, il mister mi ha messo per giocare tra le linee loro e non era facile. E' un peccato, abbiamo perso una bella opportunità di dare continuità alla vittoria contro la Juventus. Ora dobbiamo pensare al Cagliari".

Cosa voleva Sarri da te?

"Giocare tra le linee e cercare il passaggio in profondità per Isaksen e Zaccagni. Era molto difficile trovarmi, abbiamo buttato tante palle lunghe e a noi questo non dà beneficio. Difficile creare quello che voleva Sarri e loro, soprattutto nel finale, hanno giocato un po' meglio di noi".

Cosa è cambiato dal primo Sarri e nello spogliatoio parlate di un obiettivo?

"Vediamo adesso è difficile dirlo perché abbiamo iniziato molto male. Questa squadra ha sempre l'obiettivo di entrare in Europa e così lavoriamo, ma è presto per parlarne. Dobbiamo recuperare punti e dobbiamo fare una bella partita domenica. Sarri ha la stessa idea e lo stesso lavoro, lo conosciamo molto bene e stiamo lavorando bene per essere compatti come lui vuole. Dobbiamo migliorare avanti è questo che fa la differenza".