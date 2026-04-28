Lazio, i record di Pedro: ora sogna il primo titolo in Italia

Un giocatore eterno che riscrive i record della Lazio. Con il gol realizzato ieri contro l'Udinese Pedro ha ritoccato il record fatto segnare a gennaio per il gol più "anziano" della storia biancoceleste. Un destro a giro straordinario che ha battuto Okoye e che sembrava poter regalare alla squadra di Maurizio Sarri tre punti preziosi. Il pirotecnico finale di partita ha riscritto ben altra trama, la doppietta di Atta che ha portato momentaneamente avanti i friulani prima del definitivo 3-3 di Maldini. Per Pedro si tratta del quarto gol in questo campionato, rete che gli permette di agganciare Zaccagni, Noslin, Isaksen e Cancellieri in vetta alla classifica dei migliori marcatori stagionali. Numeri troppo bassi per una squadra che vuole avere ambizioni importanti. Fortuna però che c'è la Coppa Italia, che può regalare un'altra gioia a Pedro.

Lazio, la caccia di Pedro al primo titolo in Italia

"Mi piacerebbe tantissimo vincere un trofeo con la Lazio. Sarebbe bello per la mia carriera e soprattutto per tutto l'ambiente biancoceleste. Amo essere qui, non avrei mai pensato di terminare la mia carriera in questo storico club che mi stima tantissimo. Fino a quando giocherò nella Lazio, darò tutto per questa maglia e per questa famiglia". Così parlava Pedro dodici mesi fa, al termine di una stagione che lo aveva visto assoluto protagonista. Quest'anno lo spagnolo ha inciso meno, ma quel desiderio di vincere un trofeo può realizzarsi. Dopo aver vinto tutto col Barcellona in Spagna e conquistato titoli anche in Inghilterra con il Chelsea, a Pedro manca solo un successo in Italia. L'appuntamento è già fissato per il 13 maggio, prima di chiudere la sua avventura in maglia biancoceleste al termine di questa stagione. Poi sarà il momento di decidere per il futuro. Da una parte il ritorno in Spagna per giocare almeno un altro anno, dall'altra la possibilità di smettere e iniziare da subito l'avventura da allenatore. In questo caso, la Lazio starebbe già pensando a un ruolo per lo spagnolo nel settore giovanile. Prima però c'è il campo e quella finale che Pedro vuole vincere a tutti i costi.