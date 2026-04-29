Pedro, la Coppa Italia con la Lazio come regalo d'addio? Il futuro sembra segnato

Da cinque anni le manovre della Lazio partono da un punto fermo dal sicuro rendimento, al di là del minutaggio: Pedro. Il campione spagnolo però va per i 39 anni ed ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Cosa succederà in estate? L'ex Roma, Barcellona e Chelsea a dimostrato ancora una volta il proprio valore con una giocata decisiva contro l'Udinese, confermandosi un elemento fondamentale nonostante l'età gli impedisca ormai di garantire la tenuta per l'intera durata dei novanta minuti.

Maurizio Sarri ha ribadito la stima nei confronti dello spagnolo, lasciando aperta la porta per una permanenza che dipenderà esclusivamente dalla volontà del calciatore: "Se Pedro può rimanere? Questo lo devi chiedere a lui, è una scelta sua, fuoriclasse di portata straordinaria, per lui è difficile fare 90 minuti ma i piedi sono sempre quelli".

Secondo il Corriere dello Sport l'addio a fine stagione resti l'ipotesi più probabile. Con un palmarès di venticinque trofei internazionali conquistati in carriera, l'attaccante punta ora a vincere il suo primo titolo in Italia con la maglia biancoceleste per raggiungere quota ventisei successi complessivi: nel mirino c'è la finale di Coppa Italia contro l'Inter. E Sarri avrà un'arma non da poco, potendo contare su un giocatore che le finali le sa vincere: sarà un regalo d'addio?