Roma, partiti i contatti per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: si parla di dimezzamento dello stipendio

Liberato dal 'peso' della fascia di capitano, Lorenzo Pellegrini è rinato e in questa stagione ha dimostrato di poter essere perfettamente funzionale al sistemo di gioco fatto di inserimenti, ritmo e fame imposto da Gasperini. Lo stesso tecnico lo vuole confermare, la Roma riflette. Non più solo suggestione, ma strategia concreta.

Partiti i contatti con l'entourage per il rinnovo

I primi contatti con l’entourage del giocatore sono partiti, con un tema inevitabile sul tavolo: l’ingaggio. Pellegrini percepisce circa 6 milioni netti annui (6,5 con bonus), frutto dell’accordo siglato nel 2021 con Tiago Pinto. Oggi lo scenario è diverso e il nodo è chiaro: accettare un ridimensionamento importante, almeno del 50%, e trasformarsi in una risorsa di qualità dentro una rosa che vuole alzare il proprio livello.

Il bivio

A quasi trent’anni e con un ultimo grande contratto da firmare, la scelta è di quelle che pesano. Restare nella “sua” Roma, magari da co-protagonista, oppure guardarsi intorno e cercare altrove un ruolo centrale e uno stipendio più ricco, sottolinea oggi il Corriere dello Sport di oggi.