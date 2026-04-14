Roma, Pellegrini punta ad una convocazione per il derby. Per Dybala altri 10 giorni
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Mentre il lavoro per il rinnovo lo sta lasciando al suo entourage, Lorenzo Pellegrini vuole invece proseguire quello a Trigoria per recuperare in tempo per le ultime due sfide di campionato. Dopo la lesione al polpaccio subita contro il Pisa, l’ex capitano ha come obiettivo il rientro in campo nella sfida contro la Lazio, ovviamente sentitissima per l'ex capitano.
Stando a quanto sostiene il Corriere dello Sport, al Fulvio Bernardini Lorenzo sta spingendo per rientrare il prima possibile, così come Paulo Dybala, che spera in una convocazione per la trasferta del 25 aprile al Dall’Ara contro il Bologna, cercando di ritagliarsi qualche minuto per migliorare la condizione atletica in vista del finale di stagione.
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