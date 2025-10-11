Pepe: "Juventus, serve compattezza. Il Milan senza coppe lo vedo davanti a tutti"

Simone Pepe fa il punto sulla Juventus. L'ex esterno bianconero e della Nazionale italiana è stato intervistato dall'edizione odierna de La Stampa per analizzare il campionato italiano. Non poteva mancare un commento sui bianconeri di Igor Tudor che stanno passando un momento caratterizzato da alti e bassi: "Penso che non è facile ricostruire quando si è vinto per molti anni. Ci son stati ricambi generazionali. Credo che la Juve abbia bisogno di compattezza: è importante che i tifosi e la squadra siano una cosa unica".

Per l'ex giocatore, i bianconeri possono assolutamente giocarsela per lo scudetto insieme alle squadre che occupano la testa della graduatoria: "Sicuramente! Ha il diritto di giocarsela perché si chiama Juventus. Se c'è una favorita? Io vedo il Milan davanti a tutti. Il mister è bravo, c’è Modric, il gruppo è ottimo e, soprattutto, gioca domenica-domenica. Senza coppe".

Infine un commento su Giorgio Chiellini. L'ex difensore è entrato in società e, per Pepe, può certamente fare bene in questo nuovo ruolo dirigenziale dopo aver fatto bene in campo: "Sì, è un professionista preparato e competente, una grande testa. Una persona stupenda. Con Giorgio c’è un rapporto fraterno. Abbiamo debuttato insieme in Under 15. Siamo legati da mille aneddoti sui quali scherziamo ancora".