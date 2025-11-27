L'Arsenal trita anche il Bayern, Arteta: "Il nostro anno in Champions? C'è tanto da fare"

Prima incontrastata in Premier League, ora prima in solitaria anche in Champions League: l'Arsenal trita anche il Bayern Monaco 3-1 approfittando anche della sconfitta dell'Inter contro l'Atletico Madrid per la vetta senza rivali appaiate.

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni di TNT Sports al termine della gara di stasera: "Cosa mi è piaciuto di più? Probabilmente la prestazione complessiva e il modo in cui abbiamo dominato la partita. Questo gioco avrebbe richiesto una dimensione diversa, e individualmente eravamo eccezionali. Questo porterà più fiducia e fiducia ai giocatori. Abbiamo apportato dei cambiamenti. I giocatori si sono esibiti in modo incredibile. Sono così contento, pensavo che fossimo eccellenti".

Parlando degli infortunati recuperati, ha spiegato;: "È molto importante averli indietro e disponibili (Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard). L'impatto che i giocatori stanno mostrando è notevole". Infine sul fatto che sembra che potrebbe essere la stagione dell'Arsenal in Champions League: "Non lo so. Ci divertiremo stasera e poi inizieremo a prepararci per il fine settimana. C'è ancora così tanto da fare".

Di seguito la classifica aggiornata:

1 Arsenal 15 (+13)

2 PSG 12 (+11)

3 Bayern 12 (+9)

4 Inter 12 (+9)

5 Real Madrid 12 (+7)

6 Dortmund 10 (+6)

7 Chelsea 10 (+6)

8 Sporting 10 (+6)

9 Manchester City 10 (+5)

10 Atalanta 10 (+1)

11 Newcastle 9 (+7)

12 Atl. Madrid 9 (+2)

13 Liverpool 9 (+2)

14 Galatasaray 9 (+1)

15 PSV 8 (+5)

16 Tottenham 8 (+3)

17 Leverkusen 8 (-2)

18 Barcellona 7 (+2)

19 Qarabag 7 (-1)

20 Napoli 7 (-3)

21 Marsiglia 6 (+2)

22 Juventus 6 (0)

23 Monaco 6 (-2)

24 Pafos 6 (-3)

25 Royale Union SG 6 (-7)

26 Club Brugge 4 (-5)

27 Ath. Bilbao 4 (-5)

28 Francoforte 4 (-7)

29 FC Copenhagen 4 (-7)

30 Benfica 3 (-4)

31 Slavia Praga 3 (-6)

32 Bodo/Glimt 2 (-4)

33 Olympiakos 2 (-8)

34 Villarreal 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-10)

36 Ajax 0 (-15)