Respinto il reclamo di Antonio Zappi: confermati i 13 mesi di inibizione. Cosa succederà all'AIA?
Tramite il sito ufficiale della FIGC, viene reso noto il respingimento del reclamo presentato dal presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, per il quale resta così in vigore l'inibizione di 13 mesi.
"La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo di Antonio Zappi, confermando l’inibizione di 13 mesi per il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Il numero uno dell’AIA era stato sanzionato lo scorso 12 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale per aver indotto gli ex responsabili della CAN C e della CAN D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi.
La Corte ha respinto anche il reclamo di Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’AIA, sanzionato dal TFN con 2 mesi di inibizione".
Da capire adesso quale sarà il futuro immediato dell'AIA, vista l'inibizione del suo presidente. La strada al momento più percorribile è quella del commissariamento, con novità attese nelle prossime ore.
