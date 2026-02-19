Hauge: "Con l'Inter vittoria diversa dalle altre. A San Siro per dimostrare di essere competitivi"

Jens Petter Hauge, attaccante del Bodo/Glimt che ieri sera ha sconfitta l'Inter 3-1 nell'andata del playoff di Champions League, ha parlato a CBS Sports Golazo delle sue sensazioni: "Ad essere onesti avevamo già fatto partite incredibili in casa, ma quella contro l'Inter è stata completamente diversa anche perché è nella fase ad eliminazione diretta. Abbiamo fatto veramente una bella partita e ne sono orgoglioso".

A San Siro sarà dura, ma quanta fiducia c'è dopo una gara del genere?

"Sono certo di poter andare lì e poter far vedere di essere competitivi, lo abbiamo già fatto con l'Atletico o a Dortmund. Sappiamo di poter essere competitivi contro chiunque, anche se a San Siro sarà veramente dura. Ma saremo pronti".

Per lei si tratta di un ritorno a San Siro...

"Si, sarà speciale per me tornare lì".