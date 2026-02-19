Juventus, Bremer verso un turno di riposo col Como per averlo al top col Galatasaray
La Juventus nelle scorse ore ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Gleison Bremer, difensore uscito anzitempo contro il Galatasaray i cui esami strumentali hanno dato esito negativo, scongiurando lesioni alla coscia destra.
Il difensore, autore di 14 partite da titolare consecutive prima di questo stop, come detto nella giornata di oggi si è allenato sul campo ma a parte, nella seduta della Continassa. Così come Jonathan David. Secondo Sky Sport, sebbene la sua situazione verrà esaminata giorno dopo giorno, è estremamente probabile un turno di riposo nella prossima sfida di campionato contro il Como, con l'obiettivo di tornare ad averlo al 100% per il complicatissimo ritorno col Galatasaray in programma mercoledì prossimo allo Stadium.
