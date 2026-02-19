Napoli-Portici 8-3, il presidente del piccolo club campano: "Giovane è più forte, da vicino"

Ieri il Napoli ha svolto un test amichevole in famiglia contro il Portici, vincendo 8-3. Oggi interviene su Radio CRC il presidente della piccola squadra dilettantistica campana, Gianluca Passeggio, che racconta le proprie sensazioni in merito alla partita: "Ringrazio pubblicamente il Napoli e mister Conte che ci hanno accolto in maniera eccezionale e ci hanno offerto una grande occasione di confronto. È stato davvero emozionante per i miei ragazzi potersi misurare con i giocatori che sostengono ogni domenica allo stadio. Queste occasioni fanno bene al calcio campano e a tutte le società calcistiche campane".

Quindi il presidente del Portici si sofferma sul Napoli nel dettaglio, partendo però dalla figura del suo allenatore, Antonio Conte: "Ieri ho apprezzato anche di più le caratteristiche umane di Antonio Conte. La sua carriera parla da sola, ma prima di essere grandi professionisti bisogna essere grandi uomini. Antonio Conte è un grande uomo ancor prima di essere un grande professionista".

Passando quindi al Napoli in generale, dice Passeggio: "L'ho visto bene, sono sicuro che farà cose buone domenica. Lukaku è impressionante, un mio difensore in occasione di un contrasto ha rimbalzato sul calciatore belga. Per i miei ragazzi ritrovarsi a marcare giocatori come Beukema e Juan Jesus è stato davvero emozionante. Mi hanno impressionato anche alcuni giocatori come Giovane che è più forte da vicino e Alisson Santos che sono sicuro farà grandi cose".

C'è spazio in conclusione anche per qualche parola sulle ambizioni del Portici, da parte del presidente Passeggio: "Il mio sogno nel cassetto è quello di portare il Portici in Serie C. Adesso, però, prima vogliamo arrivare in Serie D che è la nostra categoria per eccellenza. Dopo di che, sono pronto a fare anche il grande salto. Al momento, però, di salti ne devo fare due e occorre fare un passo alla volta".