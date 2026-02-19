Mondiale per club a 48 e cadenza biennale. FIFA e UEFA cercano un'intesa

Il possibile allargamento del Mondiale per Club a 48 squadre a partire dal 2029, e la volontà di renderlo un torneo biennale, sono uno dei punti di scontro fra la FIFA di Gianni Infantino e la UEFA di Aleksander Ceferin che si sono recentemente incontrato al 50° Congresso della UEFA stessa. Un’occasione in cui i due più importanti presidenti del calcio mondiale hanno parlato anche di questo tema senza però raggiungere un accordo.

Come riferito da Marca infatti il disaccordo fra le due entità calcistiche è su tutto il fronte: dall’allargamento del torneo, che andrebbe a congestionare ulteriormente i calendari soprattutto delle squadre europee, alla cadenza biennale, che sarebbe considerata eccessiva, fino ai paesi che dovranno ospitare la competizione visto che oltre agli Stati Uniti d’America, che hanno organizzato l’ultimo evento, ci sarebbe anche l’opzione di Spagna e Marocco con la FIFA che spingerebbe per quest’ultima soluzione come prova generale della Coppa del Mondo del 2030 che i due paesi organizzeranno assieme al Portogallo (con tre gare che si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay).

Le parti torneranno a confrontarsi per cercare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa senza appesantire troppo calendari troppo intasati. Del resto il piatto dei diritti tv è bello ricco con l'ultima edizione che ha fruttato oltre un miliardo di euro.