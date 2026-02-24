Perché il Bologna, Joao Mario: "Per mostrare di più le mie capacità. Se resto? Vedremo"

La parentesi alla Juventus è stato tutt'altro che idilliaca per Joao Mario. Nell'arco di sei mesi circa ha indossato la maglia bianconera per poco meno di 400 minuti complessivi, salvo poi cambiare aria per il resto della stagione in prestito al Bologna, con il relativo passaggio di Emil Holm a Torino. In rossoblù, sotto la guida di Vincenzo Italiano, l'esterno portoghese classe 2000 si giocherà un posto sulla destra con Zorteta, nel frattempo nella giornata di oggi si è presentato ufficialmente in conferenza stampa.

"È vero sono stato tanto anni al Porto, lì ho avuto modo di formarmi come giocatore e uomo. Da lì ho pensato di uscire dalla mia comfort zone perché in Portogallo avevo vinto tutto quello che potevo vincere", ha spiegato a proposito del passaggio alla Juventus in estate. Quanto invece alla scelta del Bologna: "L'ho fatto per una scelta tecnica e tattica. Penso che qui potrò mostrare di più le mie capacità e avrò modo di giocare e dimostrare il mio valore. Sulla permanenza non voglio esprimermi ora, voglio pensare solo al presente, poi vedremo a fine stagione".

Invece su come si stia trovando tra Casteldebole, Bologna e con il resto della squadra dal suo arrivo a inizio febbraio: "Mi trovo molto bene, sin dal primo giorno ho ricevuto un'accoglienza calorosa", ha raccontato Joao Mario. "Il gruppo è molto unito ed è stato facile adattarmi. Ho avuto modo anche di girare per la città e ho assaporato del buon cibo. Anche l'allenatore ha avuto modo di condividere le sue idee con me e tatticamente mi sto trovando a mio agio. Non sono arrivato nel miglior momento della squadra, ma ho visto i ragazzi contenti di stare insieme e di allenarsi. Ero certo che la vittoria continuando a lavorare così sarebbe arrivata quanto prima".