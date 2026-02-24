Capello: "Lautaro ha due cose che gli altri non hanno". E Boniek: "Thuram? Non è lo stesso"

"Un capitano vero, un giocatore che fa la differenza, volenteroso. Ha due giocatori, come Thuram e Pio Esposito che sono bravi, assolutamente, ma non hanno la grinta e quella velocità di esecuzione di Lautaro. Lui fa gol perché riesce a rubare il tempo all'avversario, cosa che non hanno gli altri due. Non hanno la stessa qualità. Sono forti, bravi di testa e potenti. Ma a livello di dinamismo qualcosa manca". Così Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Real Madrid tra le altre, è intervenuto nel pre-partita di Inter-Bodo/Glimt dagli studi di Sky Sport.

Zbigniew Boniek, ex Roma e Juventus, invece si è soffermato su Marcus Thuram che dopo un inizio di stagione infuocato ha fatto vedere una versione di sé troppo da corrente alternata: "Sembra non essere lo stesso giocatore dell'anno scorso. Non è che giochi malissimo, ma non so cosa gli sia successo, non ha la stessa continuità, forza e velocità. Lautaro ha continuato a tenerla, lui no, e quando è stato sostituito, è stato sostituito benissimo. Pio Esposito e Bonny? Loro sono stati bravi, non Thuram".

"Thuram? È un discorso psicologico, tante volte ti lasci andare e sembra che abbia perso un po' di rabbia", l'analisi in chiusura di Capello.