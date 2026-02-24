Ronaldo e Vieri a San Siro per il Bodo: "Eravamo la coppia perfetta. Poi ci siamo stroncati"

Christian Vieri e Ronaldo sono stati ospiti di InterTv a pochi minuti dalla discesa in campo delle squadre per la sfida tra nerazzurri e Bodo Glimt di stasera. Queste le parole di Bobo sulla coppia che formava col brasiliano: "Eravamo la coppia perfetta, poi ci siamo stroncati! (ride, ndr) Eravamo una bella coppia, però dopo lui ha saltato due anni... mi ricordo la prima partita, Inter-Verona, giocavamo alle 3 e all'una e mezza era tutto pieno. Aspettavano tutti lui, il più forte della storia.

Era facilissimo giocare con lui, è stato baciato da Dio, in allenamento faceva una cosa fuori da ogni logica, non era normale per noi terrestri. Un consiglio per stasera? Attaccare, andiamo a fare gol".