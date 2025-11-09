Sassuolo, Pinamonti: "Il gol è ciliegina sulla torta di una prestazione impeccabile di tutti"

Le parole di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo il gol contro l'Atalanta: "Il gol è la ciliegina sulla torta di una prestazione impeccabile da parte di tutti, siamo contenti della partita e del gol. Quando vinci 0-3 a Bergamo è un'impresa, c'è grande entusiasmo. Volevamo rifarci dopo la vittoria contro il Genoa e lo abbiamo fatto".

Che centrali sono Idzes e Muharemovic?

"Sono due difensori davvero tosti da affrontare, gli dico anche in allenamento di andarci piano ma è giusto così. Si compensano molto bene, hanno caratteristiche diverse e formano una coppia importante per noi".

In che momento ti senti?

"Mi sento bene, fisicamente sto bene e sto dando sempre il massimo. Mi sto togliendo belle soddisfazioni".

Sta cambiando qualcosa a livello di gioco, fanno fatica i nove?

"E' un calcio che sta diventando sempre più tattico, facciamo tanti video in settimana e si sa come andare a prenderli. Quando c'è tanta tattica le partite diventano sempre più chiuse, stiamo vedendo tanti 0-0. Manca un po' di spettacolo però quando ti prepari bene durante la settimana arrivi preparato".