Sassuolo, Pinamonti: "Il gol è ciliegina sulla torta di una prestazione impeccabile di tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:23Serie A
Antonino Sergi

Le parole di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo il gol contro l'Atalanta: "Il gol è la ciliegina sulla torta di una prestazione impeccabile da parte di tutti, siamo contenti della partita e del gol. Quando vinci 0-3 a Bergamo è un'impresa, c'è grande entusiasmo. Volevamo rifarci dopo la vittoria contro il Genoa e lo abbiamo fatto".

Che centrali sono Idzes e Muharemovic?
"Sono due difensori davvero tosti da affrontare, gli dico anche in allenamento di andarci piano ma è giusto così. Si compensano molto bene, hanno caratteristiche diverse e formano una coppia importante per noi".

In che momento ti senti?
"Mi sento bene, fisicamente sto bene e sto dando sempre il massimo. Mi sto togliendo belle soddisfazioni".

Sta cambiando qualcosa a livello di gioco, fanno fatica i nove?
"E' un calcio che sta diventando sempre più tattico, facciamo tanti video in settimana e si sa come andare a prenderli. Quando c'è tanta tattica le partite diventano sempre più chiuse, stiamo vedendo tanti 0-0. Manca un po' di spettacolo però quando ti prepari bene durante la settimana arrivi preparato".

