Pio Esposito: "Sognavo il gol da quando ho iniziato a giocare a calcio. Ringrazio Gattuso"

Ai canali ufficiali della nazionale, al termine della partita vinta dall’Italia sul campo dell’Estonia per 3-1, ha analizzato così la prestazione uno degli autori dei gol degli Azzurri Francesco Pio Esposito: “Da quanto lo sognavo? Probabilmente da quando ho iniziato a tirare i primi calci al pallone. Da piccolo sogni sempre di poter vestire un giorno la maglia della nazionale ed essere arrivato fin qui è un’emozione indescrivibile. Ringrazio i miei compagni per come mi hanno accolto fin dalla prima convocazione e il mister per la fiducia che mi ha dato”.

Gattuso le ha detto qualcosa prima di entrare?

“L’ingresso è stato piuttosto improvviso, sono dovuto entrare velocemente senza troppe indicazioni. Mi ha dato la carica dicendomi di fare le mie cose e così ho fatto: credo sia venuto bene, sono contento di questo”.

La squadra è sempre stata concentrata

“Era importante chiuderla il prima possibile ed entrare con l’atteggiamento giusto perché queste partite non sono mai facili. È sempre meglio metterle sul giusto binario”.

Ha una dedica particolare per il gol?

“Lo dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre aiutato e ha sempre fatto molti sacrifici per farmi giocare a calcio”.