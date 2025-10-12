Tutto facile per l’Italia in Estonia con La Stampa che titola: “Sorpresa Pio Esposito”
Tutto facile per l’Italia che in Estonia vince 1-3 e resta a sei punti di distanza (con una partita in meno) dalla Norvegia capolista del girone I per la qualificazione al Mondiale del 2026.
Segnano tutte le punte degli Azzurri a partire da Moise Kean, che sblocca la partita dopo meno di dieci minuti trovando il suo undicesimo gol con la nazionale. Il raddoppio arriva al 38’ con la rete del solito Retegui. Nel secondo tempo c’è gloria anche per Pio Esposito, entrato al 15’ al posto dell’infortunato Kean e subito a segno per il primo gol con la maglia azzurra.
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
