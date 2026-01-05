Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pioggia di multe alle società di Serie A dal Giudice Sportivo: 24mila euro alla Roma

Pioggia di multe alle società di Serie A dal Giudice Sportivo: 24mila euro alla RomaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 17:11Serie A
Dimitri Conti

Non ci sono soltanto le squalifiche ai calciatori e ai membri dello staff o della dirigenza delle varie squadre, contenute nel comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 18^ giornata di Serie A.

In particolare, toccata con forza la Roma, che dovrà pagare 24mila euro totali a causa di intemperanze da parte dei propri tifosi. 20mila "per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente" più altri 4mila "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco".

La Lazio riceve 5mila euro di ammenda "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria". E poi 4mila euro ai tifosi dell'Hellas Verona per lancio di bottigliette di plastica e vetro, 3mila al Genoa per aver scagliato in campo una bottiglia di plastica e un accendino. Cinque bicchieri di plastica tra rettangolo verde e recinto di gioco costano 2mila euro di sanzione all'Atalanta, stessa cifra per la Fiorentina per il lancio di un petardo in campo da parte dei suoi tifosi. Un coro insultante contro l'arbitro vale 2mila euro di ammenda all'Inter, al Parma 1500 euro invece per il lancio di una bottiglietta di plastica sul terreno di gioco.

Articoli correlati
Giudice Sportivo 18^ giornata Serie A, 5 calciatori squalificati. Marusic e Mazzocchi... Giudice Sportivo 18^ giornata Serie A, 5 calciatori squalificati. Marusic e Mazzocchi multati
Intemperanze tifosi, Fiorentina se la 'cava' con 10mila euro di multa dal Giudice... Intemperanze tifosi, Fiorentina se la 'cava' con 10mila euro di multa dal Giudice Sportivo
Giudice Sportivo 16^ giornata Serie A, cinque giocatori squalificati per il prossimo... Giudice Sportivo 16^ giornata Serie A, cinque giocatori squalificati per il prossimo turno
Altre notizie Serie A
Orsi attacca Lotito: "Lazio senza capo né coda e ora la indebolisce con l'addio di... Orsi attacca Lotito: "Lazio senza capo né coda e ora la indebolisce con l'addio di Castellanos"
Sosa: "Lucca non è stato all'altezza del Napoli. Non solo per i gol, ma per l'atteggiamento"... Sosa: "Lucca non è stato all'altezza del Napoli. Non solo per i gol, ma per l'atteggiamento"
Il DS del Lipsia avvisa la Juventus: "Sono certo che Schlager non partirà a gennaio"... Il DS del Lipsia avvisa la Juventus: "Sono certo che Schlager non partirà a gennaio"
Roma, arriva la proprietà: i Friedkin attesi nella Capitale. Sarà sprint sul mercato?... Roma, arriva la proprietà: i Friedkin attesi nella Capitale. Sarà sprint sul mercato?
Buone notizie per l'Inter: Bonny ha lavorato in gruppo, Diouf migliora. A Parma ci... Buone notizie per l'Inter: Bonny ha lavorato in gruppo, Diouf migliora. A Parma ci saranno
Sirene per un ritorno in Serie A di Vavro: piace alla Fiorentina, lo segue anche... Sirene per un ritorno in Serie A di Vavro: piace alla Fiorentina, lo segue anche la Roma
È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti TMW RadioÈ la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Roma, Seck rinnova fino al 2027. E c'è un'opzione a favore del club: tutti i dettagli... UfficialeRoma, Seck rinnova fino al 2027. E c'è un'opzione a favore del club: tutti i dettagli
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
4 Capello tuona: "Gli arbitri sono una mafia. La Juve mandata in B, ma non li pagava"
5 Lazzari può lasciare la Lazio nel mercato di gennaio, torna alla carica il Sassuolo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Giudice Sportivo 18^ giornata Serie A, 5 calciatori squalificati. Marusic e Mazzocchi multati
Immagine top news n.1 Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club
Immagine top news n.2 Freuler torna in campo, il Bologna spinge per il rinnovo. Anche perché piace pure alla Juventus
Immagine top news n.3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.6 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine top news n.7 Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.2 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.3 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.4 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"
Immagine news Serie A n.3 Fuser: "Lazio, attenta a questa Fiorentina. Che forse ha svoltato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cancelo, Chiesa, Castellanos: chi lascia la Serie A e chi può tornarci. Le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Orsi attacca Lotito: "Lazio senza capo né coda e ora la indebolisce con l'addio di Castellanos"
Immagine news Serie A n.3 Sosa: "Lucca non è stato all'altezza del Napoli. Non solo per i gol, ma per l'atteggiamento"
Immagine news Serie A n.4 Il DS del Lipsia avvisa la Juventus: "Sono certo che Schlager non partirà a gennaio"
Immagine news Serie A n.5 Roma, arriva la proprietà: i Friedkin attesi nella Capitale. Sarà sprint sul mercato?
Immagine news Serie A n.6 Buone notizie per l'Inter: Bonny ha lavorato in gruppo, Diouf migliora. A Parma ci saranno
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, rinforzo svizzero tra i pali. Contratto fino al 2028 con opzione per Laidani
Immagine news Serie B n.2 Pescara in lutto: è morto Vittorio Azzarà. Per mezzo secolo dirigente del club
Immagine news Serie B n.3 Bari, Pereiro non rientra e manda un certificato medico. Lo attende un club cileno
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, in arrivo il quinto colpo: Martinelli atteso domani in città. Arriverà in prestito
Immagine news Serie B n.5 Spezia, sfuma il danese Soe. Il difensore a un passo dalla firma con il San Diego FC
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Stefanelli: "A breve faremo qualcosa in uscita. Per le entrate stiamo valutando"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giacomelli: "Tornare a Vicenza sarebbe il mio sogno. Non da calciatore ma in altre vesti"
Immagine news Serie C n.2 Si chiude l'avventura di Tempre al Pontedera. Rientra all'Empoli e passa alla Pistoiese
Immagine news Serie C n.3 Il Foggia cambia proprietà? Trattativa con i proprietari dell'Heraclea
Immagine news Serie C n.4 Ladisa: "Trento la scelta giusta. Sono venuto qui per fare un passo avanti nella carriera"
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Lakti verso l’addio: il Gubbio ci prova già a gennaio
Immagine news Serie C n.6 Reggiana, sirene dalla Serie C per Rozzio. Il Vicenza sonda il centrale difensivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Elsa Pelgander torna in Svezia: ceduta a titolo definitivo al Djurgarden
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, sirene inglesi per Cascarino: West Ham in vantaggio sul Tottenham
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…