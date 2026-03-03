Giudice Sportivo, sei calciatori squalificati per la 28^ giornata. Roma multata per 6000 euro
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo inerenti la 27^ giornata di Serie A, terminata ieri. Sono sei i calciatori che saranno squalificati per una giornata: Andrea Pinamonti del Sassuolo per essere stato espulso, mentre i rimanenti tutti per somma di gialli. E sono Remo Freuler (Bologna), Filippo Terracciano (Cremonese), Fabiano Parisi (Fiorentina), Lautaro Valenti (Parma) e Wesley (Roma).
Squalifica per una giornata anche a due componenti di staff tecnico: salteranno il 28° turno di Serie A i preparatori Stefano Firicano del Bologna, "per aver contestato platealmente una decisione arbitrale", ed Emanuele Mancini del Genoa per aver "rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria".
Infine, le multe per le società. Una sola squadra di Serie A viene punita in tal senso, ed è la Roma che riceve 6000 euro di ammenda, "per avere i suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.