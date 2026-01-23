Pisa, Calabresi: "Orgogliosi di questa possibilità, siamo aggrappati al nostro sogno"

Arturo Calabresi, difensore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Siamo orgogliosi di aver dato questa possibilità a noi e ai nostri tifosi, di esserci regalati questo sogno al quale siamo aggrappati con le unghie e con i denti. Qualsiasi risultato ci sarà non molleremo niente e saremo lì a combattere con loro".

Qual è il vostro obiettivo stasera?

"Vogliamo ripetere le prestazioni che stiamo facendo, rimanere attaccati alle partite: essere e vivi e proporre i nostri principi e il nostro credo, per portare punti a casa".