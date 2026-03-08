Calabresi dopo il 4-0 con la Juve: "Non basta un primo tempo fatto bene per giocare in A"

Arturo Calabresi, difensore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per commentare la sonora sconfitta patita sul campo della Juventus ieri sera. Queste le sue dichiarazioni: "Un primo tempo fatto bene in questa categoria non basta, l'abbiamo constatato troppe volte. Ci assumiamo le nostre responsabilità se siamo usciti dalla partita dopo il primo gol subito. In questo modo butti via 55 minuti fatti bene, non lo meritiamo noi e non lo merita la nostra gente. Ci dispiace molto".

Su cos'è mancato: "Sicuramente c'è mancato qualcosa, ma è sbagliato dire che non abbiamo avuto chi segnava o difensori che non hanno difeso bene. Prendiamoci tutti le responsabilità, mancano 10 partite e dobbiamo mantenere alti orgoglio e identità. Lo meritiamo noi e la nostra gente. dobbiamo tornare a vincere in casa e preparare la prossima come se fosse l'ultima".