Live TMW Pisa, Calabresi: "Ci manca esperienza. Bologna? Gli auguro il meglio"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Pisa contro il Bologna nella sesta giornata della Serie A 2025/26 (4-0 il risultato finale firmato dalle reti di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard), è intervenuto Arturo Calabresi. Il difensore nerazzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.55 - Inizia la conferenza stampa di Arturo Calabresi.

Si può resettare dopo questa sconfitta?

"Assolutamente. Non so se la sosta arrivi nel momento giusto ma di sicuro siamo già con la testa alla prossima partita che sarà determinante e dovremmo approcciarla bene per alimentare il sogno salvezza. Oggi non è tutto da buttare, ma è chiaro che la sconfitta scotta e ci riporta con i piedi per terra".

Perché avete mollato dopo l'espulsione?

"L'approccio è stato il solito che abbiamo mostrato anche con squadre del nostro livello o più forti del Bologna. Fino all'espulsione eravamo in partita, poi quello che è successo dopo è qualcosa che dobbiamo analizzare perché abbiamo l'obbligo morale di rimanere dentro la partita qualsiasi cosa accada. Non possiamo comportarci così, credo che in una stagione un episodio del genere possa starci, ora sta noi assorbire la lezione in modo corretto e non farlo riaccadere. È un campionato complesso e siamo una squadra giovane".

Cosa manca a questo Pisa?

"Sicuramente l'esperienza, ma abbiamo ben chiaro che dobbiamo avere più equilibrio. Abbiamo tanti ragazzi che si affacciano in una categoria nuova per la prima volta. Qui il livello è alto e penso che l'esperienza sia determinante. Queste partite ci porteranno ad avere una consapevolezza diversa. Realmente ci manca affrontare le partite in casa con la percezione di doverle vincere e di fare fortino. Gare come quella di oggi devono darci la consapevolezza che ci devono portare a qualcosa di concreto. Non è una batosta da cui ci si lecca le ferite e basta, ma serve per preparare le partite successive nel modo giusto".

Come è stato il confronto con i tifosi a fine gara?

"Ci dispiace per i tifosi. Sono qui al quarto anno e per me non è una novità: li conosco bene ed è emozionante come la prima volta vederli incitarci dopo una sconfitta del genere. Ora dobbiamo avere l'obbligo morale di renderli orgogliosi per il percorso fatto insieme fino ad ora e per ringraziarli per giornate come oggi in cui ci hanno sostenuto nonostante il risultato".

Come è stato il suo ritorno a Bologna?

"È stato emozionante già da inizio settimana. In questo stadio ho ricordi splendidi: il primo gol in Serie A, l'esordio. Mi aspettavo questo percorso da parte del club, c'erano tutti i presupposti, era solo pquestione di tempo. Sono molto contento che questa piazza abbia vinto un trofeo importante l'anno scorso e che ora stia calcando i campi europei. Gli auguro sempre il meglio".

18.00 - Termina la conferenza stampa di Arturo Calabresi.