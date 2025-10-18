Pisa, Caracciolo riconosce: "Troppa frenesia perché ci mancano i 3 punti in casa"

Il difensore e capitano del Pisa, Antonio, Caracciolo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata 0-0 contro l'Hellas Verona.

Nel primo tempo siete stati troppo frettolosi, davanti è mancata lucidità?

"Non abbiamo ancora vinto in casa e quindi alcune volte ci facciamo prendere da troppa frenesia di andare a concludere. Ma contro squadre che lottano per salvarsi serve avere più pazienza, dobbiamo compattarci ancora di più e restare tranquilli".

Il pubblico ha mostrato vicinanza. C'è tutto per salvarsi?

"Sicuramente i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, sappiamo quello che hanno detto in settimana e quello che stanno facendo, non possiamo che cercare di ripagarli in campo".