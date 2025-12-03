Milan, Thiago Silva non è più solo una suggestione. Il suo ritorno ora è più probabile

Il Milan sta seriamente pensando di riportare Thiago Silva in Italia. Secondo quanto scritto da La Repubblica, tutto è nato come una suggestione, ma adesso le possibilità che a gennaio vesta nuovamente la maglia rossonera sono cresciute. La novità è che all'interno del club la corrente che spinge per un suo ritorno sta avendo la meglio. Il 41enne firmerebbe un contratto di 6 mesi, da gennaio fino a giugno e aiuterebbe senz'altro la squadra a gestire determinate pressioni.

Il centrale del Fluminense è ancora integro e ha un rapporto speciale con Massimiliano Allegri, con cui ha vinto lo Scudetto del 2011. In stagione ha disputato 43 gare da titolare e nell'anno del Mondiale chissà che non sogni un ultimo ballo pure con il Brasile di Carlo Ancelotti, un altro che conosce davvero bene. Non riscalda invece l'ipotesi Sergio Ramos, che lascerà il Monterrey.

Nel corso della sua carriera vanta 315 presenze e 17 gol con il PSG, 181 gettoni e 16 reti con il Fluminense, 155 apparizioni e 9 centri con il Chelsea, 119 gare e 6 gol con il Milan e 29 partite e 3 reti con la Juventude. Inoltre è sceso in campo 113 volte con il Brasile, segnando 7 gol. A queste ci sono da aggiungere le 8 sfide disputate con la nazionale Olimpica.